Виновник пожара в Хабаровском крае, где погибли мать и трое детей, получил 1,5 года колонии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Суд в Хабаровском крае приговорил к 1,5 годам колонии-поселения жителя поселка Маяк, по вине которого в январе сгорел жилой дом, а при от ожогов погибли его сожительница и трое ее маленьких детей, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Сам 45-летний мужчина признал вину в причинении смерти по неосторожности.

Пожар в поселке Маяк произошел ночью 31 января в жилом доме, где в тот момент находилась женщина, ее сожитель и трое малолетних детей. Как выяснило следствие, причиной возгорания стало перенапряжение электросети. В доме все электроприборы были подключены к единственной розетке, а в ночь пожара пьяный мужчина подключил к ней еще два электрообогревателя. Это привело к перегреву проводки, и она загорелась.

Женщина и трое детей 2013, 2014 и 2018 годов рождения умерли от ожогов.