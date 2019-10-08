Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российские туристы активно покупают туры в Турцию на октябрь, многие отели Антальи остановили продажи на осенние даты из-за стопроцентной загрузки, сообщили "Интерфаксу" туроператоры.

В туркомпаниях сообщили о росте спроса на туры в Анталью в октябре на 5-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В Турции прекрасная погода, у многих детей школьные каникулы приходятся на первую половину октября, поэтому спрос очень высокий. Многие туристы оплатили отдых давно по акциям раннего бронирования, поэтому популярные отели сейчас остановили продажи. Но у нас пока есть предложения на этот месяц", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.

Высокий спрос на поездки в Турцию подтвердили и в "Интуристе". Как заявили в компании, российские туристы с детьми подбирают туры на первую половину октября, но многие отели Антальи остановили продажи на эти даты еще в августе. "Купить поездку в Турцию в октябре еще можно, но уже не на "высокие каникулярные даты", а ближе к концу месяца. На первую половину октября почти все рейсы в Анталью загружены на 100%. В целом интерес к турам в Турцию в октябре вырос на 5%, а это несколько десятков тысяч туристов", - пояснили в пресс-службе туроператора.

В компании добавили, что не отказались бы поставить на направление дополнительные чартеры, но размещать туристов будет негде, так как отели загружены полностью. "До 16 октября включительно по всем регионам вылета могут появляться свободных один-два авиабилета в Анталью, и это будет чудом. Снижения цен, на которое так рассчитывало большинство туристов, не произошло из-за высокого спроса", - сказали в "Интуристе".

Турцию за восемь месяцев 2019 года посетили 4,8 млн туристов из России - это на 15,4% больше, чем за тот же период годом ранее.