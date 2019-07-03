В турецкой Анталье предложили ввести туристический налог

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бечек выступил за введение налога для туристов на этом курорте, сообщает Turizm Gazetesi.

"Анталью ежегодно посещают 14 млн туристов, которые совершают 100 млн ночевок. Нам необходимо ввести туристический налог по примеру многих городов Европы, это поможет поддерживать городскую инфраструктуру", - приводит его слова его издание.

По мнению председателя городского совета по туризму Реджепа Явуза, без сбора для туристов курорт теряет 150-200 млн евро в год.

Туристов успокоили

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что в условиях повышения цен на отдых в Турции делать заявления о введении туристического налога следует с большой осторожностью, чтобы не отпугнуть туристов.

"Идея налога с туристов в Анталье обсуждалась и прежде, назывались суммы по 0,5-1 доллару с туриста за ночь. Тем не менее, пока российским путешественникам волноваться рано, в этом году туристического сбора точно не будет. Его дальнейшая судьба зависит от итогов сезона-2019 и раннего бронирования на 2020 год. Если успехов не будет, о налоге благоразумно "забудут", - считают в АТОР.

В 2018 году в Анталье отдохнуло 4,8 млн россиян. Всего в Турции по итогам этого года ждут более 6 млн туристов из России.