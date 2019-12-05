Поиск

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили на пять лет выезд из РФ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном, чтении закон о возможности временно ограничивать выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ.

Один из авторов инициативы председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее пояснил ее цель.

"В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен", - сказал Пискарев журналистам.

Он отметил, что "особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений".

В соответствии с внесенной Думой поправкой в законодательство, такое ограничение может быть введено на срок до 5 лет.

Пискарев отметил, что есть случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности.

В настоящее время право военнослужащих органов безопасности на выезд из РФ может быть ограничено в период прохождения ими военной службы.

При этом после увольнения со службы выезд может быть ограничен только в случае, если они были допущены к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

Авторами закона, наряду с Пискаревым, выступили первый замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев, заместитель председателя этого же комитета Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Госдума

Новости по теме

Новости

Совет судей отказался от идеи наказывать СМИ за "скандализацию правосудия"

Теоретическую часть экзамена на водительские права расширят

Теоретическую часть экзамена на водительские права расширят

Прокурор попросил 3,5 года колонии для фигуранта "дела 27 июля" Чирцова

Прокурор попросил 3,5 года колонии для фигуранта "дела 27 июля" Чирцова

Медведев назвал "разовой" ситуацию вокруг смены схемы управления в "Яндексе"

Дума приняла закон о праве чиновников на участие в управлении НКО и "дочками" госкорпораций

Осужденный пожизненно экс-милиционер признался в убийстве студентки в 2004 году

Осужденный пожизненно экс-милиционер признался в убийстве студентки в 2004 году

Медведев выступил за сохранение иностранных лекарств в аптеках

Медведев выступил за сохранение иностранных лекарств в аптеках

Путин назначил Садовничего ректором МГУ еще на пять лет

Экс-фигуранта дела о беспорядках Конона отпустили из ОВД под обязательство о явке

МИД РФ выслал болгарского дипломата в ответ на возвращение сотрудника посольства РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');