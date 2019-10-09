Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

Такое решение Совет Думы может принять 9 октября

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

"Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему Юмашеву час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения", - объявила она.

В частности, по ее сведениям, уже отменена командировка в Штаты председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

"Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной Думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства", - добавила Кашеварова.

Вопрос о приостановке поездок в США в среду рассмотрит Совет Думы, сказала она "Интерфаксу".

Инга Юмашева ездила в США как координатор парламентской группы Госдумы по связям с американским Конгрессом. Она приняла участие на в форуме "Диалог Форт Росс". В аэропорту Нью-Йорка ее задержал сотрудник ФБР и около часа беседовал с ней в отдельной комнате.

После этого российское посольство направило ноту протеста Госдепартаменту США, а российский МИД заявил протест властям США, назвав их действия "очередной враждебной акцией". В Кремле эти действия назвали неприемлемыми и выразили глубокую озабоченность.

Володин заявил, что расценивает действия спецслужб США как "циничную провокацию".