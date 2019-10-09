Совет Думы рекомендовал депутатам не ездить в США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Совет Думы рекомендовал депутатам отменить запланированные на ближайшее время поездки в США и крайне внимательно относиться к таким поездкам в будущем. Такое решение было принято после анализа инцидента с задержанием в аэропорту депутата Инги Юмашевой, которую допросил сотрудник ФБР, рассказал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Присутствовавшие на Совете лидеры думских фракций доведут это решение до остальных, добавил он.

По его словам, речь не идет о введении моратория, просто "в подобного рода ситуациях нужно дополнительным образом страховаться". "Мы не вводим какой-либо мораторий", - подчеркнул при этом глава комитета.

Инцидент с Юмашевой - это сигнал, чтобы всех депутатов готовили к поездкам в США "минимально вольно и грамотно, системно" и чтобы у них "все документы были в порядке". "Мы еще раз фиксируем, что та деятельность, которая ведется на наших площадках в профессиональном, не в личном, ключе с палатами Конгресса США, с фондами, институтами гражданского общества, университетами и так далее - все, что связано с вылетами, должно четко соответствовать требованиям, нашим процедурам, регламенту Государственной Думы", - сказал он.

Если, например, "депутат Государственной думы получил приглашение от какой-либо близкой семьи на какое-то мероприятие, когда мы говорим о его неслужебном характере, и необходимо быть, например, похороны - в нашей жизни может быть все, что угодно - в такого рода ситуациях нужно дополнительном образом страховаться и к сожалению, не только депутатам Государственной Думы", добавил Слуцкий.

О том, что Совет Думы может принять такое решение, предупредила советник спикера палаты Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова. По ее словам, командировки в США будут приостановлены до тех пор, пока Вашингтон официально не извинится и не объяснит, за что Юмашеву "час допрашивали ФБР". Кашеварова подчеркнула, что задавать вопросы депутатам и их допрашивать имеют право только избиратели и российские силовые ведомства.

Володин ранее назвал задержание Юмашевой "циничной провокацией".

Еще до решения Совета Думы поездку в США отменил глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Он объяснил, что поездку давно планировал, но после инцидента с Юмашевой с его стороны это выглядело бы как поощрение действий американских спецслужб.

Юмашева как координатор парламентской группы Госдумы по связям с Конгрессом США в минувшие выходные поехала на общественно-политический форум "Диалог Форт Росс". По прилете в аэропорту Нью-Йорка ее допросил сотрудник ФБР. Поездку она прерывать не стала.