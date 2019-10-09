Путин освободил Глазьева от должности своего советника

Советник президента России Сергей Глазьев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сергей Глазьев официально освобожден от должности советника президента РФ. Соответствующий указ главы государства от 7 октября опубликован на портале правовой информации.

На прошлой неделе на саммите ЕврАзЭс Глазьев был утвержден на посту министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии. Он сменил на этом посту Татьяну Валовую.

Сергей Глазьев в 1992—1993 годах занимал пост министра внешнеэкономических связей РФ. Затем он трижды избирался в Госдуму (I, III, IV созыво - от Демократической партии России, КПРФ и "Народно-патриотического союза "Родина" соответственно. Бывший заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС

В 2004 году баллотировался в президенты Российской Федерации, заняв третье место с 4,1% голосов.

Летом 2012 года занял пост советника президента страны.

После начала украинского кризиса был включен в санкционные списки США и ЕС.