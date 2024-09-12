Поиск

Давыдов из ФТС стал министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству, Глазьев покинул комиссию

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия внесла изменения в свой состав, следует из материалов на сайте ЕЭК. В частности, новым министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству стал Руслан Давыдов, недавно освобожденный с поста первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России.

На новом посту Давыдов сменил представляющего Киргизию Эльдара Алишерова, который перешел на позицию министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике. Ранее этот пост занимал Сергей Глазьев. Глазьев покинул ЕЭК, о его новом месте работы не сообщается.

Глазьев был министром ЕЭК по интеграции и макроэкономике с осени 2019 года, а до того был советником президента России.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Давыдова от должности первого замглавы ФТС 10 сентября. В таможенных органах Давыдов работал с 2008 года, был советником, главным советником руководителя ФТС России, первым заместителем начальника главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля. В марте 2012 года Давыдов был назначен на должность заместителя руководителя ФТС, в феврале 2017 года - на должность первого заместителя руководителя ФТС, с февраля 2023 года по май 2024 года Давыдов был врио главы ФТС России (до назначения в мае 2024 года главой ФТС Валерия Пикалева), затем опять был первым замглавы ФТС.

ЕЭК ФТС Сергей Глазьев Руслан Давыдов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле рынка в Новой Каховке

Хинштейн сообщил об аресте замначальника управления Росгвардии по Крыму

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

В Москве уверены, что ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по РФ давно сняты

Учет расходов на покупку "Корстона" стал предметом спора "Яндекса" с ФНС

МВД РФ запросило сведения о получивших гражданство и не вставших на воинский учет

МВД РФ запросило сведения о получивших гражданство и не вставших на воинский учет

В РКН сообщили об отражении почти 6 тысяч DDoS-атак с начала года

Работа аэропортов Мурманска и Апатитов ограничивается второй день подряд

Умершие знаменитости

Умер журналист Николай Сванидзе

Умер журналист Николай Сванидзе

Заболеваемость гриппом в предстоящем эпидсезоне ожидается достаточно высокой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });