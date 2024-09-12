Давыдов из ФТС стал министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству, Глазьев покинул комиссию

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия внесла изменения в свой состав, следует из материалов на сайте ЕЭК. В частности, новым министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству стал Руслан Давыдов, недавно освобожденный с поста первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России.

На новом посту Давыдов сменил представляющего Киргизию Эльдара Алишерова, который перешел на позицию министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике. Ранее этот пост занимал Сергей Глазьев. Глазьев покинул ЕЭК, о его новом месте работы не сообщается.

Глазьев был министром ЕЭК по интеграции и макроэкономике с осени 2019 года, а до того был советником президента России.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Давыдова от должности первого замглавы ФТС 10 сентября. В таможенных органах Давыдов работал с 2008 года, был советником, главным советником руководителя ФТС России, первым заместителем начальника главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля. В марте 2012 года Давыдов был назначен на должность заместителя руководителя ФТС, в феврале 2017 года - на должность первого заместителя руководителя ФТС, с февраля 2023 года по май 2024 года Давыдов был врио главы ФТС России (до назначения в мае 2024 года главой ФТС Валерия Пикалева), затем опять был первым замглавы ФТС.