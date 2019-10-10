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Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" возобновил прием и отправку рейсов после нештатной посадки самолета одной из силовых структур, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт не принимал и не отправлял самолеты с 11:20 до 17:30. Согласно онлайн-табло "Кольцово", по данным на 17:30 по местному времени (15:30 мск) на вылет было задержано 15 рейсов, на прилет - порядка 25 рейсов, 3 рейса были отменены.

В четверг, 10 октября, самолет Военно-транспортной авиации Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за невыхода шасси. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.

Из-за нештатной посадки был приостановлен прием и отправка самолетов. Некоторые воздушные суда, летевшие в Екатеринбург, сели в Челябинске, Тюмени и Перми.

Ан-12 предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач. Экипаж - шесть человек, дальность полета 3600 километров, масса - 61 тонна.

Екатеринбург Ан-12 Кольцово

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