МВД озвучило свои предложения по штрафам для родителей курящих подростков

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Родителей или законных представителей несовершеннолетних, употребляющих табак, предлагается штрафовать на суммы от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, ведомство предлагает штраф по аналогии с административным наказанием, предусмотренным за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения.

Волк напомнила, что потребление табака несовершеннолетними запрещает закон "Об охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма". Вместе с тем ответственность за нарушение данного запрета законодательством не установлена, констатировала она.

Ранее в четверг "Известия" сообщали, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) норму об ответственности родителей, чьи несовершеннолетние дети курят.

Летом была опубликована концепция документа. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях должен вступить в силу с 1 января 2021 года.