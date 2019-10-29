Госсовет Удмуртии предложил штрафовать родителей курящих и пьющих детей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госсовет Удмуртии решил внести в Госдуму законопроект о штрафах для родителей, у которых несовершеннолетние дети курят, употребляют алкоголь или психоактивные вещества. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса". Предложенные суммы штрафов - от 2000 до 3000 рублей.

Зампредседателя Госсовета Надежда Михайлова уточнила, что в отношении курения предлагается наказывать родителей, если курящие дети моложе 16 лет.

Принятие такого закона позволит повысить ответственность родителей за поступки их детей и поможет оградить детей от вредных привычек, уверена Михайлова. Она добавила, что одни запреты проблему не решат, одновременно нужно проводить просветительскую работу среди детей и родителей.

"Надеюсь, когда мы сегодня говорим о вопросах демографии и повышения значимости семьи, может быть, эта инициатива позволит родителям быть ближе к своим детям, быть более неравнодушными", - добавила она.

Михайлова отметила, что Госсовет сначала хотел ввести штрафы только за курение среди детей. Этот законопроект направили в Госдуму, там его одобрили и рекомендовали включить в него штрафы за употребление алкоголя и энергетиков.

Суммы штрафов депутаты предложили, изучив общую практику по административным нарушениям.

Ранее в 2019 году правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) норму об ответственности родителей, чьи несовершеннолетние дети курят. В пресс-службе МВД заявили, что предлагают ввести за это штрафы в пределах от 1500 до 2000 рублей, по аналогии со штрафами для родителей, детей которых уличили в употреблении спиртного.