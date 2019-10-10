Правительственная комиссия обсудит штрафы для родителей курящих подростков

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) норму об ответственности родителей, чьи несовершеннолетние дети курят, сообщила в четверг газета "Известия".

"Идея внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними" зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября", - говорится в публикации.

Документ, с которым ознакомилось издание, подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, возглавляющий комиссию. Как следует из протокола, Роспотребнадзору поручено направить обращение в министерство юстиции РФ, однако в Минюсте газете заявили, что инициатива в ведомство еще не поступала.

Издание напоминает, что новую редакцию КоАП чиновники готовят по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Летом была опубликована концепция документа. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

При этом идея административного наказания родителей детей-курильщиков не нашла поддержки у экспертов. Для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее "правильный" досуг, отмечается в статье.

По оценке председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, в России курят около 10% старшеклассников - например, в Великобритании этот показатель в пять раз ниже, пишут "Известия".