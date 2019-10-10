В Госдуму внесен законопроект о праве охотиться с чужим ружьем

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предоставляющий лицам с 16 лет право носить и использовать оружие, переданное им для охоты.

Авторами законопроекта выступили, в том числе, депутат Владислав Резник, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев.

Законопроект предлагает предоставить гражданам РФ, имеющим разрешение на хранение оружия либо лицензию на приобретение оружия, право носить и использовать зарегистрированное государственными органами охотничье оружие, переданное этим лицам для охоты.

В пояснительной записке отмечается, что физические лица, которые не имеют оружие в собственности и не планируют его приобретать, смогут получать новый вид разрешительного документа - разрешение на ношение и использование оружия. Это позволит людям, которые хотят поохотиться, но не имеют в собственности оружия, охотиться с переданным им для этого временно оружием.

Такое новое разрешение будет выдаваться на пять лет в порядке, аналогичном выдаче лицензии на приобретение оружия. Новое разрешение будет выдаваться после прохождения гражданином необходимого обучения, а также после проверки отсутствия медицинских противопоказаний и других проверочных мероприятий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "риски для общественной безопасности не увеличиваются".

Законопроект предлагает разрешить передавать такое охотничье оружие для охоты также гражданам с 16 до 18 лет. Для этого такие подростки должны будут получить разрешение на ношение и использование оружия, должны будут получить охотничий билет. Этим подросткам для охоты будет передаваться только охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие при лично представленном согласии законного представителя этого подростка.

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство уже предусматривает право граждан, достигших 16 лет, приобретать охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, но только в случае, если законодательным органом региональной власти по месту проживания гражданина дано соответствующее разрешение.

В соответствии с законопроектом, для иностранных граждан срок действия такого нового разрешения на ношение и использование оружия будет ограничиваться двумя месяцами, если меньший срок не установлен договором об оказании услуг охотничьими хозяйствами.