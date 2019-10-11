В "Шереметьево" нашли виновника ЧП с вооруженным пассажиром в лайнере "Аэрофлота"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, ЧП на борту самолета "Аэрофлота", который вынужденно сел из-за пассажира с травматическим пистолетом на борту, произошло по вине сотрудника столичного аэропорта "Шереметьево", откуда вылетел лайнер, сообщает дирекция по связям с общественностью воздушной гавани.

Как говорится в пресс-релизе "Шереметьево", поступившем в "Интерфакс" в пятницу, причиной инцидента стало "нарушение сотрудником безопасности стандартов" предполетного досмотра пассажиров. Данный сотрудник был отстранен от работы на время проведения расследования.

Кроме того, в столичном аэропорту после ЧП усилили контроль за работой инспекторов досмотра. С сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра, отметили в "Шереметьево".

В пресс-службе аэропорта также рассказали, что за девять месяцев 2019 года в ходе досмотра пассажиров перед вылетом у них было изъято почти 1,4 тысячи единиц оружия и спецсредств, более 1,8 тысячи боеприпасов, 20,7 тысячи пиротехнических средств.

Об инциденте на борту лайнера "Аэрофлота" стало известно в четверг, 10 октября. Летевший из Москвы в Бургас (Болгария) самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за пассажира, который во время полета вспомнил, что забыл сдать травматический пистолет. После разбирательства в Ростове лайнер вылетел в пункт назначения.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании "Аэрофлот", правоохранительные органы проводят проверку по факту того, что пассажир с оружием находился на борту самолета.