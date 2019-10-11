"Победа" потребует с аэропорта в Екатеринбурге компенсацию из-за ЧП с Ан-12

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" хочет взыскать с екатеринбургского аэропорта "Кольцово" расходы за задержку рейсов после нештатной посадки в воздушной гавани самолета Ан-12, которая произошла накануне, 10 октября.

"Два рейса "Победы" были задержаны более чем на 7 часов каждый. Вызывает удивление, что аэропорт с двумя полосами полностью закрылся из-за занятой одной полосы", - сообщил "Интерфаксу" источник в "Победе". Представитель авиакомпании подтвердил планы потребовать компенсацию у "Кольцово".

"Кольцово" не задействовал вторую взлетно-посадочную полосу (ВПП) во время ликвидации последствий ЧП из-за ее реконструкции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта. Реконструкция ВПП ведется с июля 2018 года, уточнил представитель воздушной гавани.

По данным пресс-службы "Кольцово", в результате нештатной посадки военно-транспортного Ан-12 работа первой ВПП была остановлена на шесть часов.

"Именно столько потребовалось для проведения первоначальных действий, работы комиссии по расследованию авиационных происшествий и эвакуации самолета. Были задержаны на прилет и вылет 40 рейсов", - уточнил представитель "Кольцово", добавив, что службы аэропорта в оперативно устранили последствия инцидента.

В пресс-службе также отметили, что "Кольцово" будет решать вопросы, связанные с претензиями авиаперевозчиков из-за вынужденной задержки рейсов, "в рамках правового поля".

Как сообщалось, аэропорт Екатеринбурга в четверг из-за нештатной посадки самолета одной из силовых структур временно приостановил прием и отправку самолетов. Некоторые воздушные суда, летевшие в Екатеринбург, сели в Челябинске, Тюмени и Перми. По данным информированного источника, аварийную посадку совершил самолет Ан-12, на борту которого находилось до 20 человек. Никто не пострадал.