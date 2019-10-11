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Суд отказал в аресте имущества Навального и других организаторов оппозиционных акаций

Суд отказал в аресте имущества Навального и других организаторов оппозиционных акаций
Политик Алексей Навальный
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы не стал накладывать обеспечительные меры в виде ареста имущества восьми организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в рамках иска прокуратуры Москвы о компенсации убытков на сумму около 5 млн рублей.

"Суд определением от 9 сентября отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о принятии мер по обеспечению иска", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

21 октября суд приступит к рассмотрению иска прокуратуры Москвы о компенсации ущерба организаторами оппозиционных акций 27 июля и 3 августа.

Надзорное ведомство обратилось в суд в интересах Российской Федерации и просит взыскать 2 млн 557 тысяч рублей солидарно с Алексея Навального, Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Олега Степанова, Владимира Милова, Александра Соловьева и Ильи Яшина в качестве компенсации ущерба, причиненного несогласованной акцией 27 июля.

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Также истец просит взыскать с Соболь и Албурова 2 млн 379 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного организацией несогласованной акции 3 августа.

В иске прокуратура указывает, что сумма ущерба рассчитывалась с учетом того, что для обеспечения безопасности на акциях привлекались дополнительные силы и средства Росгвардии.

Иски московской полиции

Ранее московский главк МВД подал в Симоновский суд Москвы два иска к членам команды Навального на общую сумму 18 млн рублей. Ответчиками по первому иску выступают Навальный, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, координатор московского штаба Олег Степанов, а также Владимир Милов и Илья Яшин. Кроме того, среди ответчиков глава московского отделения Партии перемен Александр Соловьев.

Второй иск подан к руководителю отдела расследований ФБК Георгию Албурову и продюсеру канала "Навальный Live" Любови Соболь. Больше никакой информации по иску в картотеке нет.

Получить комментарий МВД "Интерфаксу" пока не удалось. Заседание по данным искам также пройдет 21 октября.

Алексей Навальный

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