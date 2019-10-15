В ФАС подтвердили информацию об уголовном деле экс-губернатора Дубровского

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В ФАС получили в правоохранительных органов подтверждение, что в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского действительно возбуждено уголовное дело. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

Позднее эту информацию подтвердил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. По его сведениям, это дело "активно расследуется".

"Дальше, когда мы инициируем что-то, нас приглашают либо в качестве экспертов, либо мы отвечаем на запросы адвокатов. Не мне судить, есть там состав уголовного преступления, но состав антимонопольного преступления там точно есть", - сказал чиновник.

11 октября о деле против бывшего главы региона о злоупотреблении должностными полномочиями на более 20 млрд рублей сообщил адвокат Игорь Трунов. Он уточнил, что не является защитником Дубровского, а раскрыть свой источник информации не может, поскольку связан адвокатской тайной. Трунов добавил, что сам Дубровский пока не знает, что стал фигурантом уголовного дела.

13 октября адвокат Дубровского Рустам Курмаев сказал "Ведомостям", что ничего не знает о возбуждении уголовного дела в отношении его клиента и очень удивлен выступлениям Трунова. "Интерфаксу" он сказал, что направил запрос в Следственный департамент МВД относительно этой информации.

Дубровский ушел в отставку 19 марта 2019 года по собственному желанию. Его сменил бывший замминистра энергетики Алексей Текслер. Источники "Ведомостей" и "Коммерсанта" связывали отставку Дубровского с результатами проверки ФАС, которая выявила в Челябинской области нарушения при проведении тендеров. Источник "Интерфакса" говорил, что почти сразу после отставки бывший губернатор покинул Россию.

Антимонопольное расследование в Челябинской области

18 марта ФАС сообщила, что направила в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД материалы о возможном сговоре при проведении конкурсов и заключении контрактов на дорожные работы в Челябинской области.

Антимонопольное дело ФАС возбудила после анализа поступивших в ведомство из следственного департамента МВД России копий материалов уголовного дела в отношении бывших руководителей ООО Нерудная компания "Бердяуш" (переименована в ООО "ПНК-Урал") - Екатерины Краснихиной, Дмитрия Супруна, Сергея Вильшенко и других, которые обвиняются в растрате (ч.4 ст.160 УК).

Изучив эти данные ФАС решила, что в действиях Дубровского, областного министерства дорожного строительства и АО "Южуралмост" имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении дорожных тендеров. 29 августа служба возбудила антимонопольное дело о нарушении всеми тремя субъектами закона о защите конкуренции.

Расследуя дело, комиссия ФАС проанализировала состояние конкуренции при проведении закупочных процедур за период 2016-2018 годов и выявила десять тендеров на проведение дорожных работ с признаками антиконкурентного соглашения на общую сумму почти 2,4 млрд рублей.

В целом сумма контрактов, заключенных Миндором с "Южуралмостом" за четыре года составила порядка 16,7 млрд рублей, а доля "Южуралмоста" в общей стоимости дорожных контрактов министерства выросла с 9% в 2014 году до 92-96%% - в 2015-2018 годах.

В заключении по итогам рассмотрения дела (есть у "Интерфакса") ФАС отметила, что "эти показатели доказывают влияние деятельности ответчиков на состояние конкуренции в регионе".

Кроме того, комиссия ФАС на основании представленных следственным департаментом материалов, пришла к выводу, что у губернатора также "была личная материально-финансовая заинтересованность в заключении максимально возможного количества контрактов с "Южуралмостом".

Так, следователи выяснили, что в мае 2017 года замдиректора по правовым вопросам московского филиала АО "Южуралмост" и бывший акционер этого общества Краснихина завещала половину своей доли в ООО "ЦКБУ-2" близкому родственнику Дубровского. Кроме того, этому же лицу завещал часть своих долей в коммерческих структурах, в том числе 50% своих акции АО "Южуралмоста", Сергей Вильшенко.

Также в материалах уголовного дела, на которое ссылается комиссия ФАС, содержится информация о том, что в ноябре 2016 года со счета Вильшенко было снято 34 млн рублей. В тот же день аналогичная сумма была зачислена на личный счет родственника губернатора.

Комиссия установила, что данные средства физлицо вскоре перечислило по договору возобновляемой заемной линии на счет ЗАО "Виста", при этом платежи в счет погашения займа отсутствуют. "Владельцем контрольного пакета акций этой компании с 31 января 2016 года стал губернатор Дубровский, который в то же день передал их по договору доверительного управления в ООО УК "РФЦ Капитал", - отмечается в заключении ФАС.

"Комиссия ФАС России установила, что губернатора Челябинской области оказывал всестороннюю поддержку антиконкурентным действиям министерства по созданию преимуществ АО "Южуралмост" в результате чего была ограничена конкуренция при проведении закупочных процедур. В свою очередь, АО "Южуралмост" были переданы имущественные права и денежные средства губернатору Челябинской области через физическое лицо, входящее с губернатором в группу лиц", - говорится в материалах ФАС.

18 марта ФАС вынесла решение по возбужденному в августе 2018 года делу о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области.

Антимонопольное ведомство установило наличие двух антиконкурентных соглашений. "Участниками первого являются Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост", - говорилось в сообщении ФАС.

Кроме того, ФАС России выявила антиконкурентное соглашение АО "Южуралмост" с непосредственным заказчиком торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог региона - министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.