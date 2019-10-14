Каждый третий россиянин постоянно испытывает стресс

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство сограждан (95%) знакомы с состоянием стресса, а треть россиян (34%) в этом состоянии находятся практически постоянно, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир", поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, для большинства респондентов проявлением стресса являются тревожность и беспокойство (48%), усталость (47%) и нарушения сна (41%).

Социологи отмечают, что женщины в борьбе со стрессом наиболее часто делятся переживаниями с близкими (54%), принимают успокоительные препараты (40%).

Мужчины, в свою очередь, также разговаривают с близкими (44%) и занимаются спортом (27%), но еще и употребляют алкоголь (25%) для снятия стресса.

По данным "Ромир", респонденты среди причин стресса выделяют угрозу собственному здоровью и здоровью близких, а также семейные проблемы.

Опрос был проведен в октябре среди 7 тысяч респондентов.

Ранее в октябре ВЦИОМ в ходе опроса выяснил, что в РФ с 2010 года доля граждан, живущих в постоянном стрессе, выросла с 3% до 8%. В августе сообщалось, что 89% россиян испытывает стресс на работе.