Поиск

Минюст предложил смягчить наказание коммерсантов за нарушения в сфере общепита

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России предложило сократить срок приостановления деятельности предприятий общепита и поставщиков питания, попавшихся на нарушениях, в девять раз - до десяти суток - и применять эту меру только если здоровью потребителей был причинен ущерб.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов пакет поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которым предлагается объединить статьи 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и 14.43 (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов).

Законопроект предусматривает административное наказание в виде приостановления деятельности поставщиков питания "только в случае причинения вреда здоровью человека в результате нарушения требований технических регламентов к безопасности пищевой продукции в части микробиологических нормативов безопасности (патогенных), установив максимальный срок, на который оно может быть назначено, равный десяти суткам (в действующей редакции - до 90 суток)".

Авторы поправок также считают целесообразным снизить с 600 тыс. рублей до 300 тыс. рублей максимальный штраф для юридических лиц, допустивших нарушения санитарных правил и регламентов, повлекшие причинение вреда здоровью граждан.

В ведомстве поясняют, что, по данным уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, частота назначения Роспотребнадзором административного наказания в виде приостановления деятельности "остается стабильно высокой" (в 2014 году 5261 случаев, в 2018 - в 5544).

В Минюсте РФ отметили, что приостановка деятельности на срок до 90 суток - это несколько месяцев простоя, что может повлечь нарушение сроков выплат по кредитам, банкротство организации, сокращение рабочих мест, хотя нарушения можно устранить за меньший срок.

Минюст РФ КоАП РФ

Новости по теме

Новости

СК назвал взрыв водонагревателя возможной причиной обрушения дома в Приморье

Глава комитета по благоустройству Петербурга Рублевский ушел в отставку

Источник сообщил о вспышке сибирской язвы в Дагестане

Что произошло за день: понедельник, 14 октября

Мосгорсуд признал законным приговор активисту, осужденному по "дадинской статье"

Мосгорсуд признал законным приговор активисту, осужденному по "дадинской статье"

В Красноярске предполагаемый сын депутата с другом избил мужчину до смерти

В Красноярске предполагаемый сын депутата с другом избил мужчину до смерти

Матвиенко пообещала положительный ответ России, если Киев решит возобновить авиарейсы

Убийство девятилетней девочки в Саратове

Матвиенко выступила против введения смертной казни в России

Матвиенко выступила против введения смертной казни в России

СКР нашел шесть новых фигурантов "дела 27 июля"

СКР нашел шесть новых фигурантов "дела 27 июля"

Медведев пригрозил губернаторам наказанием за "вранье" о заболеваниях в регионах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');