Минюст предложил смягчить наказание коммерсантов за нарушения в сфере общепита

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России предложило сократить срок приостановления деятельности предприятий общепита и поставщиков питания, попавшихся на нарушениях, в девять раз - до десяти суток - и применять эту меру только если здоровью потребителей был причинен ущерб.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов пакет поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которым предлагается объединить статьи 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и 14.43 (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов).

Законопроект предусматривает административное наказание в виде приостановления деятельности поставщиков питания "только в случае причинения вреда здоровью человека в результате нарушения требований технических регламентов к безопасности пищевой продукции в части микробиологических нормативов безопасности (патогенных), установив максимальный срок, на который оно может быть назначено, равный десяти суткам (в действующей редакции - до 90 суток)".

Авторы поправок также считают целесообразным снизить с 600 тыс. рублей до 300 тыс. рублей максимальный штраф для юридических лиц, допустивших нарушения санитарных правил и регламентов, повлекшие причинение вреда здоровью граждан.

В ведомстве поясняют, что, по данным уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, частота назначения Роспотребнадзором административного наказания в виде приостановления деятельности "остается стабильно высокой" (в 2014 году 5261 случаев, в 2018 - в 5544).

В Минюсте РФ отметили, что приостановка деятельности на срок до 90 суток - это несколько месяцев простоя, что может повлечь нарушение сроков выплат по кредитам, банкротство организации, сокращение рабочих мест, хотя нарушения можно устранить за меньший срок.