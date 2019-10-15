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Насильники и убийцы матери пяти детей осуждены на Кубани

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Суд на Кубани вынес приговор по делу об изнасиловании и жестоком убийстве матери пяти детей в поселке Псебай в мае 2018 года, сообщает пресс-служба СКР.

Максиму Бондаренко, которому на момент убийства было 17 лет, суд назначил наказание в виде 9 лет и 11 месяцев воспитательной колонии со штрафом 5 тыс. рублей. Савелий Никифоров получил 19 лет колонии строгого режима со штрафом 20 тыс. рублей. Оба фигуранта дела признаны виновными в совершении пяти преступлений: изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве, а также в краже.

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Согласно материалам дела, в ночь на 14 мая 2018 года Никифоров и Бондаренко в компании знакомых пили алкоголь в местном кафе. Там же проводила досуг 40-летняя мать пятерых детей Наталья Дмитриева, с которой один из убийц был ранее знаком. Когда она собралась домой, молодые люди предложили ее проводить. По дороге они, как выяснило следствие, будучи под воздействием наркотиков и алкоголя, жестоко изнасиловали женщину и, чтобы скрыть следы преступления, убили ее.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. В Псебае прошел стихийный народный сход, а глава поселка ушел в отставку. Во время расследования убийства следователи выяснили, что подозреваемые в том же году совершили грабеж и кражу.

Специалисты признали обоих обвиняемых вменяемыми и не обнаружили у них психических заболеваний.

Суд продолжает рассматривать дело следователя полиции, которая не стала привлекать Бондаренко к уголовной ответственности за кражу куртки у сверстника до того, как он стал соучастником убийства. Ее судят за превышение должностных полномочий.

Своих должностей после преступления лишились сотрудники системы образования и органов местного самоуправления Мостовского района Краснодарского края, которые отвечали за профилактическую работу с несовершеннолетними.

Псебай Краснодарский край

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