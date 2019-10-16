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Источник сообщил о задержании главы Новочеркасска

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области во вторник был задержан глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин, ему вменяют получение взятки, сказал информированный источник "Интерфакса". С чиновником проводят следственные действия.

Официального подтверждения этой информации у "Интерфакса" нет.

Зюзина доставили в областной центр, сообщил "Блокнот Новочеркасск" со ссылкой на свой источник. По его данным, мэра задержали на трое суток до предъявления обвинения. Задержание стало результатом совместной операции нескольких силовых структур.

Зюзин возглавил администрацию Новочеркасска в декабре 2017 года по результатам конкурса. До этого он был мэром Зверева.

Новочеркасск Ростовская область Игорь Зюзин

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