Сити-менеджера Новочеркасска обвинили в получении 2,6 млн рублей взятки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сити-менеджера Новочеркасска Игоря Зюзина задержали по подозрению в получении 2,6 млн рублей взятки в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Ему вменили ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, эту взятку он получил от директора коммерческой организации, еще когда был мэром Зверева. В сговоре с ним подозревают его тогдашнего заместителя Альбину Порошину.

Она уже осуждена за это преступление и приговорена к восьми годам колонии, отметили в СКР. Порошина дала на Зюзина изобличающие показания, утверждает следствие.

В ближайшее время чиновнику предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Ранее о задержании Зюзина сообщил источник "Интерфакса".

Зюзин в декабре 2017 года выиграл конкурс и возглавил администрацию Новочеркасска, одного из пяти крупнейших городов Ростовской области. До этого он был мэром Зверева.