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На восстановление жилья в Иркутской области выделят дополнительные средства

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российское правительство выделит дополнительные деньги на восстановление жилья в Bhrencjrq области, которая пострадала от летних паводков, сообщил в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"На сегодняшний день 78% граждан, которые утеряли свои жилищные права, получили сертификаты. Оставшиеся 20% связаны с повторным обследованием домов, это количество уже на 15,8 млрд рублей. Правительство приняло решение выделить из резервного фонда 14,7 млрд рублей, сейчас уже превышаем на 1 млрд. В ближайшее время правительство примет решение о дополнительном выделении денег для того, чтобы удовлетворить все запросы", - сказал Мутко на совещании, посвященном ликвидации последствий наводнений в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Он добавил, что пострадавшие уже получили 5,3 тысяч свидетельств на получение нового жилья. Правительство уже оплатило строительство нового жилья на 4,3 млрд рублей.

15 октября власти завершили повторное обследование жилых домов, пострадавших от воды. Теперь непригодным для проживания признан 6901 дом, то есть таких домов стало больше чем на тысячу.

Иркутская область Виталий Мутко

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