Генерал Дрыманов продолжит давать показания в Мосгорсуде в закрытом режиме

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд решил прекратить дачу показаний в открытом режиме бывшего руководителя столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова.

Выступление Дрыманова было прервано судом. Судья Сергей Груздев заявил в ходе заседания, что решение принято для сохранения режима секретности некоторых материалов дела.

По версии обвинения, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Алексей Крамаренко и бывший начальник Управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко за деньги пытались, смягчив обвинение, освободить из СИЗО подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец). Последний был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Как установило следствие, офицеры действовали в составе группы, которую организовал Максименко. Общая сумма взятки составила $1 млн, который, согласно разработанному плану, распределялся между участниками группы в равных долях - по $200 тыс.

Фигуранты дела не признали вину.