Что произошло за день: четверг, 17 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit. О согласовании документа сообщили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что новое соглашение еще хуже предыдущего и угрожает продовольственной безопасности страны и правам работников.

- В России в рамках учений "Гром-2019" прошли пуски баллистических и крылатых ракет. В частности, с космодрома "Плесецк" из комплекса "Ярс" была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, а на полигонах Южного и Восточного военных округов расчеты ОТРК "Искандер" выполнили пуски крылатых ракет.

- Источник заявил о грядущей смене руководства СПЧ. Вероятным кандидатом на пост председателя он назвал главу Общественной палаты России Валерия Фадеева. Член Совета по правам человека Ева Меркачева подтвердила, что председатель СПЧ Михаил Федотов скоро покинет пост. Сам он не дал прямого ответа на вопрос о возможной отставке, однако заявил, что продолжит работу в области правозащиты.

- Фигурант "дела 27 июля" Айдар Губайдулин уехал из России. Он обвинялся в том, что бросил в полицейского пластиковую бутылку. На момент отъезда он находился под подпиской о невыезде. Сам Губайдулин написал на своей странице в фейсбуке, что в ближайшие годы возвращаться не намерен.

- Двое фигурантов дела "Нового величия" порезали себе вены в суде. Руслана Костыленкова и Вячеслава Крюкова вынесли из зала суда, заседание было прервано. В пресс-службе Люблинского суда Москвы заявили, что на вопрос о том, как фигуранты пронесли лезвие в стеклянный бокс, предстоит отвечать руководству конвойного полка.

- Четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" отпустили из-под стражи. Арест сменили ограничением действий для начальника пожарного караула Сергея Генина, руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина, руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игоря Полозиненко и его подчиненного Александра Никитина. Прокуратура просила о смягчении меры пресечения, так как закон не позволял продлить срок ареста.

- В Белом доме подтвердили подлинность письма Трампа Эрдогану. Об этом сообщила телекомпании MSNBC. Ранее появилась информация о письме президента США турецкому коллеге с требованием отказаться от операции в Сирии, причем Трамп призывал Эрдогана "не быть дураком" и грозил разрушением экономики Турции. По данным BBC News, тогда президент Турции выбросил письмо и дал старт операции.