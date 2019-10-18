Скорость движения по трассе "Москва - Петербург" увеличат поэтапно до 130 км/ч

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" будет поэтапно увеличивать до 130 км/ч скоростной режим на всем протяжении планируемой к вводу до конца 2019 года скоростной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург", сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

По его словам, это дорога, по которой можно будет двигаться со скоростью 110 км/ч. "Мы с Михаилом Черниковым (начальником управления по обеспечению дорожного движения МВД - ИФ) обсуждали вопрос поэтапного увеличения скоростного режима до 130 км/ч. Можно будет за пять с половиной часов доехать от Москвы до Санкт-Петербурга. В этом году дорога будет завершена", - приводит пресс-служба "Автодора" слова Петушенко на пресс-подходе по итогам специализированной выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

Как отмечает "Автодор", Черников поддержал работу госкомпании по повышению скоростного режима в ходе прошедшего на полях выставки межведомственного совещания, посвящённого безопасности дорожного движения.

Петушенко также напомнил, что в ноябре планируется завершить строительно-монтажные работы на последнем, восьмом, этапе строительства М-11 (участок с 646-684 км, проходит по территории Тосненского района Ленинградской области и Санкт-Петербурга). "В середине ноября заканчиваем строительно-монтажные работы - и к исходу ноября этот участок будет открыт", - приводит "Автодор" его слова.

В настоящее время на дороге М-11 "Москва-Санкт-Петербург" скоростной режим до 110 км/ч установлен на всех платных участках, кроме обхода Вышнего Волочка (258-334 км), где скорость доведена до 130 км/ч.

Ранее "Автодор" сообщал, что движение на всем протяжении платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" должно открыться до конца 2019 года.

Строительством трассы занимается ООО "Магистраль двух столиц" - консорциум, созданный в июле 2013 года банком ВТБ и Vinci Concessions S.A.S. 18 ноября 2014 года консорциум заключил с РФ в лице ГК "Автодор" концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе скоростной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на участках 543-646 км и 646-684 км общей протяженностью 137,6 км.

В соответствии с концессионным соглашением, консорциум принимает на себя обязательство построить участок автодороги, осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание, а также сбор платы за проезд по участкам, которые будут переданы компании в долгосрочную аренду.

Платная автомагистраль М-11 прокладывается в дополнение к автомобильной дороге М-10 "Россия" по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 км.