Еще десять человек госпитализированы после прорыва дамб под Красноярском

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших от последствий разрушения пяти дамб в Красноярском крае увеличилось до 26, еще десять человек были госпитализированы после обращения к медикам, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Уже после ЧП были госпитализированы десять человек, пять из них с тяжелыми и средними травмами доставлены санавиацией в Красноярск, а еще пять находятся в курагинской районной больнице", - уточнил собеседник агентства.

Утром 19 октября в Красноярском крае произошло каскадное разрушение пяти дамб на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели ООО "Сисим". Хлынувшая вода затопила два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ведомстве отметили, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

Задержаны гендиректор компании, начальник и мастер горного участка.