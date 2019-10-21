В Удмуртии осудили ВИЧ-инфицированного мужчину, покусавшего полицейского

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суд в удмуртском городе Воткинск признал местного жителя виновным в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по республике в понедельник.

Как сообщается, инцидент произошел в январе 2019 года. Полицейский сделал замечание мужчине в состоянии алкогольного опьянения. После этого тот укусил сотрудника МВД в кисть правой руки. При этом, подчеркивается в сообщении, мужчина знал о том, что у него ВИЧ-инфекция, и "своим поступком поставил полицейского в опасность заражения".

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 122 УК РФ (заведомое поставление другого в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).

В рамках расследования уголовного дела были проведены судебно-медицинская, психиатрическая судебная экспертиза, допрошены свидетели, отмечают в региональном управлении СКР.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.