Поиск

В Удмуртии осудили ВИЧ-инфицированного мужчину, покусавшего полицейского

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Суд в удмуртском городе Воткинск признал местного жителя виновным в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по республике в понедельник.

Как сообщается, инцидент произошел в январе 2019 года. Полицейский сделал замечание мужчине в состоянии алкогольного опьянения. После этого тот укусил сотрудника МВД в кисть правой руки. При этом, подчеркивается в сообщении, мужчина знал о том, что у него ВИЧ-инфекция, и "своим поступком поставил полицейского в опасность заражения".

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 122 УК РФ (заведомое поставление другого в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).

В рамках расследования уголовного дела были проведены судебно-медицинская, психиатрическая судебная экспертиза, допрошены свидетели, отмечают в региональном управлении СКР.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Удмуртия Воткинск СКР МВД

Новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Арестован глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбы

Арестован глава компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбы

ФАС выступила против законопроекта Горелкина как отдельного закона

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

Прокуратура нашла нарушения у еще одной золотодобывающей артели в Красноярском крае

В России создали "антидроны" для противодействия гражданским беспилотникам

Найдены тела убитых в 2012 году подмосковного депутата Сидоровой и членов ее семьи

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ

Mitsubishi с ноября прекратит поставки внедорожника Pajero в РФ

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019"

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019"

СКР завершил расследование гибели 36 горняков на шахте "Северная"

Концерт группы "Алиса" в Череповце привел к задержанию почти 30 человек

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Начальник участка красноярской артели арестован по делу разрушенных дамбах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');