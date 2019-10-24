В МИД РФ пообещали, что вопрос с чартерами в Египет решится в ближайшее время

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Работа по возобновлению авиасообщения с курортами Египта продолжается, решение будет принято в ближайшее время, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо", - сказал Богданов журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси должны будут обсудить проблему восстановления авиасообщения между странами.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина говорила "Интерфаксу", что туроператоры готовы в течение двух недель возобновить чартерные программы в Египет, если Москва и Каир достигнут соответствующего соглашения.

Как сообщалось, Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Чартерные полеты в курортные города Египта все еще запрещены.