Россельхознадзор со 2 марта запретит экспорт кормов из США из-за ГМО

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор со 2 марта запретит ввозить корма и кормовые добавки американской компании Alltech, поскольку в них обнаружились незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты.

Ведомство попросило Ветеринарную службу США приостановить со 2 марта отгрузку предназначенных для экспорта в Россию кормов и кормовых добавок, ввоз которых был возможен без сопровождения ветеринарными сертификатами.

Это также связано с "неоднократным выявлениям в продукции предприятий США незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов и/или несоответствующих их количественному содержанию", объяснили в Россельхознадзоре.

Отгруженные до 2 марта корма будут ввозиться в обычном режиме с последующим обязательным лабораторным контролем на наличие незаявленных ГМО-компонентов.