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Обновлено в 11:42

Во ФСИН заявили, что в России к труду привлечены менее половины заключенных

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Все заключенные должны работать, поскольку труд является одним из основных средств исправления, считает замдиректора Федерально службы исполнения наказаний (ФСИН) Рустам Степаненко, но сетует на нехватку заказов.

"На сегодняшний день у нас привлечено к труду 170 тыс. человек, что составляет 46,5% (от всех заключенных - ИФ)", - заявил Степаненко журналистам в среду. По его словам, такой показатель неудовлетворителен, во ФСИН работают над тем, чтобы все заключенные в РФ работали.

По его словам, у ФСИН есть достаточное количество своих производственных мощностей для этого. "Но, к сожалению, нет достаточного объема государственных и муниципальных заказов для того, чтобы мы их (заключенных - ИФ) могли привлечь к труду", - отметил он.

Он отметил, что международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", которая проходит в настоящее время в Москве, позволяет ФСИН ежегодно заключать контракты на поставку продукции, сделанной заключенными, не менее чем на полмиллиарда рублей, другие выставки приносят службе контракты почти на 1 млрд в год.

"Сумма заключенных контрактов у нас составляет 500-700 млн рублей ежегодно (на "Интерполитехе" - ИФ). На сегодняшний день уже на сумму около 200 млн заключено, но выставка еще только началась, мы примерно на такие цифры выйдем, это 0,5-0,8 млрд в год", - сказал Степаненко.

По его словам, в год ФСИН также проводит около 4 тыс. выставочных мероприятий в регионах РФ, "общий эффект от проведения которых по регионам составил около 1 млрд рублей".

"Мы всех приглашаем к сотрудничеству, пожалуйста, готовы, открыты для общения. С нами работать выгодно, у нас рабочие не пьют, в загулы не уходят и все время на месте и в любой момент их можно пригласить работать ещё", - заявил замдиректора ФСИН.

Во вторник, 22 октября, ФСИН объявила о снижении количества заключенных в российских колониях и СИЗО до исторического минимума.

Рустам Степаненко ФСИН

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