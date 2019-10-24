Поиск
ХроникаВторжение Турции в СириюОбновлено 23 октября

В Кремле не увидели противоречий режиму амнистии капитала в "деле Израйлита"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Действия правоохранительных органов по "делу Израйлита" не идут вразрез с условиями амнистии капитала, об этом свидетельствует решение суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что эта амнистия была инициативой президента. В настоящий момент есть решение, заключение суда, которое свидетельствует о том, что предпринятые действия не идут вразрез с режимом этой амнистии, с модальностями этой амнистии. А комментировать это решение я не хочу", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на прозвучавший во время общения с журналистами комментарий о том, что обещания президента РФ в рамках амнистии капитала "в некотором роде девальвировано судом". В связи с темой также прозвучал вопрос, не боятся ли в Кремле, что в другой раз бизнесмены могут не поверить обещаниям.

Накануне Верховный суд (ВС) РФ счел законным изъятие сотрудниками ФСБ налоговой спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области.

Судья Александр Ботин 10 октября отказал адвокатам Израйлита в передаче их жалобы на рассмотрение в кассационную инстанцию. Адвокаты Израйлита в ней пытались оспорить законность изъятия спецдекларации, в которой люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией.

В ходе амнистии капиталов, начавшейся 1 июля 2015 года, российские власти обещали бизнесу "безболезненное" с точки зрения уголовной, административной и налоговой ответственности раскрытие иностранных активов и возврат капитала в Россию. Иммунитет от уголовного преследования был гарантирован по шести экономическим составам, среди которых - уклонение от репатриации денег и уплаты налогов.

Однако ранее Дзержинский районный суд Петербурга решил, что закон об амнистии в деле Израйлита не применяется, так как ему инкриминируются преступления, на которые амнистия не распространяется.

Дмитрий Песков Валерий Израйлит

Новости по теме

Новости
Дело "Нового величия"

ФСИН подтвердила побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста

ФСИН подтвердила побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста

В Генпрокуратуре подсчитали осужденных за оскорбление госсимволов

Комиссия по помилованию рекомендовала освободить осужденного за шпионаж Фруде Берга

Песков назвал неактуальным вопрос о преемнике Путина

Курилки собрались вернуть в аэропорты России в виде непрозрачных зон

Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов

Пилота упавшего в Охотское море вертолета Ми-8 отправили в колонию-поселение

ФСБ обвинила бывшего сотрудника крымского провайдера в диверсии

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Владельцы вагонов пригрозили уйти из РФ из-за перехода на кассетные подшипники

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');