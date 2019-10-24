В Кремле не увидели противоречий режиму амнистии капитала в "деле Израйлита"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Действия правоохранительных органов по "делу Израйлита" не идут вразрез с условиями амнистии капитала, об этом свидетельствует решение суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что эта амнистия была инициативой президента. В настоящий момент есть решение, заключение суда, которое свидетельствует о том, что предпринятые действия не идут вразрез с режимом этой амнистии, с модальностями этой амнистии. А комментировать это решение я не хочу", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на прозвучавший во время общения с журналистами комментарий о том, что обещания президента РФ в рамках амнистии капитала "в некотором роде девальвировано судом". В связи с темой также прозвучал вопрос, не боятся ли в Кремле, что в другой раз бизнесмены могут не поверить обещаниям.

Накануне Верховный суд (ВС) РФ счел законным изъятие сотрудниками ФСБ налоговой спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области.

Судья Александр Ботин 10 октября отказал адвокатам Израйлита в передаче их жалобы на рассмотрение в кассационную инстанцию. Адвокаты Израйлита в ней пытались оспорить законность изъятия спецдекларации, в которой люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией.

В ходе амнистии капиталов, начавшейся 1 июля 2015 года, российские власти обещали бизнесу "безболезненное" с точки зрения уголовной, административной и налоговой ответственности раскрытие иностранных активов и возврат капитала в Россию. Иммунитет от уголовного преследования был гарантирован по шести экономическим составам, среди которых - уклонение от репатриации денег и уплаты налогов.

Однако ранее Дзержинский районный суд Петербурга решил, что закон об амнистии в деле Израйлита не применяется, так как ему инкриминируются преступления, на которые амнистия не распространяется.