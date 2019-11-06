Гособвинение попросило суд перенести решение по ходатайству об исключении доказательств в деле бизнесмена Израйлита

Валерий Израйлит (архив) Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Гособвинение по делу совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, который обвиняется в выводе денежных средств за границу при строительстве нефтебазы в порту, попросило суд на неделю перенести оглашение решения по повторному ходатайству адвокатов о признании налоговой декларации, поданной бизнесменом в рамках амнистии капитала, недопустимым доказательством, сообщил "Интерфаксу" во вторник защитник Сергей Азаров.

По словам адвоката, на заседании в Смольнинском районном суде Петербурга, которое прошло во вторник, все три защитника подсудимого, опираясь на вышедшие разъяснения Верховного Суда РФ (ВС), вводящие категорический запрет на использование для уголовного преследования участников амнистии капитала тех материалов, которые они сдали в налоговые органы, повторно подали ходатайство о признании налоговой декларации Израйлита в качестве недопустимого доказательства. Суд не огласил решение по данному ходатайству, поскольку прокуроры попросили о перерыве в судебном следствии.

Следующее заседание по данному делу состоится 12 ноября. Как ожидается, ответ на ходатайство защиты будет оглашен судом в этот день.

"Мой прогноз таков: у суда с учетом позиции вышестоящего ВС не остается никаких других вариантов, кроме как признать это доказательство недопустимым. Но интрига заключается в том, отважится ли гособвинение инициировать возврат дела прокурору для приведения своей аргументации в соответствие с видением по этому вопросу ВС, а также для составления обвинительного заключения в новой редакции", - сказал Азаров.

"Этот и многие другие вопросы, возникающие в ходе судебного разбирательства, конечно, ставят под сомнение объективность предварительного следствия. К тому же, у стороны защиты есть веские основания говорить о наличии в деле признаков фальсификации", - отметил адвокат.

Так, по утверждению защитника, суд ещё не дал Израйлиту возможность ознакомиться с главными вещественными доказательствами. В качестве таковых по делу проходят 302 трубы, использованные при строительстве нефтепровода в порту Усть-Луга: 17 из них были выкопаны из земли, став предметом для экспертного исследования их качества.

Кроме того, Азаров сообщил, что суд на данный момент отказывается вызывать и допрашивать заявленных им свидетелей. 22 октября он попросил о допросе сотрудников организации, контролировавшей качество труб (дочерней "Транснефти"), и якобы подконтрольной Израйлиту фирмы, выполнявшей строительные работы в качестве генподрядчика. "Этих людей не допросили не то что в суде, но даже на стадии предварительного следствия. А это важные свидетели для обеих сторон, но суд, тем не менее, нам пока отказал", - сказал он.

Также в судебном заседании во вторник стороной защиты подано ходатайство о допросе специалиста Смирнова, который в рамках дела проводил исследование "в области финансов и экономики, правоведения, строительно-технической сферы". Прокуратура снова попросила у суда время обдумать заявление адвокатов. "Странные вещи: дело экономическое, но не провели ни одной соответствующей экспертизы. А фигурирующее в деле исследование Смирнова вызывает множество вопросов, так как специалистом в исследуемых областях он, имея образование в области дорожных машин, вряд ли является. Возможно, его допрос разрешил бы наши сомнения", - сказал Азаров.

Также, по словам адвоката, на рассмотрении суда было ходатайство об отсутствии в материалах дела документов, подтверждающих справедливость признания потерпевшей от действий Израйлита компании "Транснефть порт Усть-Луга" (участвует в судебном процессе в статусе собственника объекта недвижимости - нефтебазы, строительство которой, по версии обвинения, сопровождалось крупным хищением - ИФ). "В деле нет ни одного документа, подтверждающего, что именно эта организация хоть копейку своих денег истратила на возведение объекта. Да и выяснилось, что собственником его она не является. Здесь возникает очень много вопросов".

В свою очередь, как передаёт корреспондент "Интерфакса" с заседания суда, судья Анжелика Морозова отказ в удовлетворении ходатайств адвокатов объяснила тем, что они "преждевременны" и "на данный момент не мотивированы". При этом она отметила, что защитники далее в процессе могут повторно заявить данные ходатайства.

Согласно обвинительному заключению, Израйлиту инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), незаконный вывод денег из РФ (п.а ч.3 ст.193.1 УК РФ) и легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления (п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ), которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,5 млрд рублей.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала. Израйлит находится под стражей с 26 декабря 2016 года. Мера пресечения ему неоднократно продлевалась в связи с тем, что обвиняемый, по мнению следствия, обладает возможностью покинуть территорию РФ и всеми условиями проживания за ее пределами.

В сентябре текущего года адвокаты подсудимого подали ходатайство об исключении из дела доказательств, основанных на материалах спецдекларации, в удовлетворении которого суд отказал. В минувшую среду защитница Израйлита Виктория Бурковская сообщала "Интерфаксу" о планах стороны защиты после выхода разъяснений ВС об амнистии капитала повторно подать ходатайство об исключении доказательств, основанных на материалах данного документа.

Президиум ВС РФ 30 октября принял разъяснения, вводящие категорический запрет на использование для уголовного преследования участников амнистии капитала тех материалов, которые они сдали в налоговые органы. Разъяснения были подготовлены в судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ по поручению председателя суда Вячеслава Лебедева.

Членам президиума ВС РФ перед заседанием был разослан документ за подписью председателя коллегии Владимира Давыдова, в котором был поставлен вопрос, распространяются ли гарантии, предусмотренные законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (140-ФЗ), исключительно на лиц, совершивших преступления, предусмотренные "налоговыми" статьями Уголовного кодекса (УК) РФ (194, 198, 199, 199.1, 199,2) и статьей 193 (уклонение от репатриации денежных средств).

Ответ в документе, с которым ознакомился "Интерфакс", сформулирован так: "Частями 3, 4 и 6 статьи 4 [закона 140-ФЗ] установлен абсолютный запрет в отношении декларанта и (или) номинального владельца имущества в случае совершения им любого деяния, предусмотренного УК РФ, на использование в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта предоставления декларации, а также сведений, содержащихся в декларации и документах (или) сведениях, прилагаемых к декларации".

В пресс-службе Верховного суда РФ агентству подтвердили, что разъяснения были утверждены именно с такой формулировкой и будут оформлены постановлением президиума ВС РФ.

Таким образом, из документа следует, что правоохранительные органы не имеют права доступа к перечисленным материалам даже по решению суда, а суды не должны санкционировать подобный доступ.