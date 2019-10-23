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Обновлено в 11:42

ВС РФ допустил возможность изъятия деклараций об амнистии капитала

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ налоговой спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области, пишет в среду газета "Ведомости".

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Судья Александр Ботин 10 октября отказал адвокатам Израйлита в передаче их жалобы на рассмотрение в кассационную инстанцию. Адвокаты Израйлита в ней пытались оспорить законность изъятия спецдекларации, в которой люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией.

По версии обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Из переписки сотрудников Израйлита в ICQ УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выяснило, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии. В марте 2017 года следователи добились разрешения суда на выемку декларации в здании центрального аппарата ФНС.

В ходе амнистии капитала, начавшейся 1 июля 2015 года, российские власти обещали бизнесу "безболезненное" с точки зрения уголовной, административной и налоговой ответственности раскрытие иностранных активов и возврат капитала в Россию. Иммунитет от уголовного преследования был гарантирован по шести экономическим составам, среди которых - уклонение от репатриации денег и уплаты налогов.

Однако ранее Дзержинский районный суд Петербурга решил, что закон об амнистии в деле Израйлита не применяется, так как ему инкриминируются преступления, на которые амнистия не распространяется.

Верховный суд РФ Валерий Израйлит

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