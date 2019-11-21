Бывшего мужа арестованной в США россиянки выслали из России

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают по обвинению в наркоторговле, выслали из России и 20 ноября передали представителям США в аэропорту "Пулково", сообщила представитель МВД Ирина Волк. Ранее его жена, гражданка России, была задержана по запросу Америки и экстрадирована по обвинению в соучастии.

В октябре два петербургских суда - Октябрьский и Московский - оштрафовали Алета Тэраду за нарушения правил пребывания в России и решили, что он должен быть выслан.

Российская полиция выяснила, что у американца просрочена российская виза, а паспорт - недействителен. В МВД в курсе, что в США его обвиняют в организации транспортировки и сбыте наркотиков в крупном размере.

Жену Терады Миру (в девичестве Оксана Вовк) задержали в декабре 2018 года в Хельсинки по запросу США. Ее экстрадировали, в США она находится под стражей, ее будут судить за незаконный оборот наркотиков и отмывание преступно нажитых средств.

Она вину не признает. По ее словам, о причастности мужа к торговле наркотиками она ничего не знала. Обвинения в отмывании она связывает с тем, что использовала счета компании мужа для оплаты услуг. С мужем она развелась по доверенности уже после того, как ее задержали в Финляндии.