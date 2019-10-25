Правительство сняло возрастные ограничения для программы "Земский доктор"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял возрастные ограничения для программы "Земский доктор".

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Раньше в программе могли участвовать только врачи и фельдшеры до 50 лет.

"Снимаются возрастные ограничения для программы "Земский доктор" - единовременную выплату в размере 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров смогут получить сотрудники любого возраста при переезде в села или города с населением до 50 тысяч человек", - говорится в твиттере правительства.

Ранее с предложением распространить программу "Земский доктор" на врачей старше 50 лет выступил президент РФ Владимир Путин. В ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил снять возрастные ограничения для участников программы.

Путин пояснил, что дефицит кадров остается острым вопросом первичного звена здравоохранения. Для решения этой проблемы также потребуется комплексное развитие системы медицинского образования.