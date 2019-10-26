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Число жертв аварии с двумя микроавтобусами на Алтае увеличилось до семи

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Семь человек погибли в результате аварии с двумя микроавтобусами в Алтайском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших - до девяти человек", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о пяти погибших, в числе которых один ребенок, и пяти пострадавших.

В субботу утром на 74-м км федеральной автомобильной дороги А-322 микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с минивеном NIissan.

На участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.

Алтай

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