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Спасатели возобновили поиски пропавшего под Пермью самолета

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Спасательные подразделения, добровольцы и вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра возобновили в Пермском крае поиски пропавшего в субботу легкомоторного частного самолета Сеssna 172, которым управлял председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов.

"Поиски возобновлены", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы краевого главка МЧС в воскресенье. Накануне поиски были приостановлены до утра из-за наступления темноты.

В поисково-спасательной операции от МЧС участвуют 34 человека и семь единиц техники. Также к поискам привлечены спасатели краевой службы спасения, вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра и добровольцы.

Частный легкомоторный самолет Сеssna 172 пропал в субботу. Он вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище и должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. Самолетом управлял председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов. Его телефон не отвечает.

По факту исчезновения самолета Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку.

Пермский край

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