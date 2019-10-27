Спасатели возобновили поиски пропавшего под Пермью самолета

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Спасательные подразделения, добровольцы и вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра возобновили в Пермском крае поиски пропавшего в субботу легкомоторного частного самолета Сеssna 172, которым управлял председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов.

"Поиски возобновлены", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы краевого главка МЧС в воскресенье. Накануне поиски были приостановлены до утра из-за наступления темноты.

В поисково-спасательной операции от МЧС участвуют 34 человека и семь единиц техники. Также к поискам привлечены спасатели краевой службы спасения, вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра и добровольцы.

Частный легкомоторный самолет Сеssna 172 пропал в субботу. Он вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище и должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. Самолетом управлял председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов. Его телефон не отвечает.

По факту исчезновения самолета Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку.