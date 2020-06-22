Инвестор игорной зоны "Азов-сити" не смог взыскать с Минфина 3,7 млрд рублей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 8 ноября 2019 года отказал ООО "Роял Тайм" (Казань) в удовлетворении иска к Минфину России, правительству, департаменту имущественных отношений и Минфину Кубани на 3,7 млрд рублей.

Информация об отказе появилась в картотеке суда.

Истец хотел взыскать с чиновников компенсацию 3,3 млрд рублей упущенной выгоды и 446,8 млн рублей убытков.

В сентябре 2009 года "Роял Тайм" заключил с департментом инвестиций Краснодарского края договор об аренде находящегося в собственности региона участка для реализации инвестпроекта в игорной зоне "Азов-Сити". Инвестор получил 38826 кв. м под строительство игорных заведений, гостиниц, объектов спортивно-развлекательного назначения и общепита.

Также стороны подписали соглашение о реализации инвестконтракта, по условиям которого инвестор обязался профинансировать строительство, включая проектно-изыскательские работы.

Договор действовал в течение 10 лет, до 31 июля 2018 года.

6 сентября 2010 года произошла замена арендатора на ООО "Роял Тайм Групп".

"Роял Тайм" на основании разрешения от 25 августа 2010 года является оператором игорной зоны "Азов-Сити", организовывает и проводит азартные игры в казино "Оракул" (Краснодарский край). Компания заключила договоры аренды зданий с ООО "Роял Тайм Групп" (арендодатель).

В иске "Роял Тайм" указал, что в связи с распоряжением федерального правительства от 20 октября 2018 года договоры подлежат расторжению, а компании причинены убытки, которые должны быть компенсированы за счет казны Краснодарского края.

Суд установил, что игорная зона "Азов-Сити" в Краснодарском крае и Азовском районе Ростовской области была создана на основании распоряжения правительства от 29 декабря 2007 года, но в соответствии с федеральным законом от 1 мая 2016 года она подлежит ликвидации до 1 января 2019 года в связи с созданием игорной зоны в Сочи и Крыму.

Суд первой инстанции, изучив материалы дела, посчитал, что истец не представил доказательств незаконности распоряжения правительства о ликвидации игорной зоны.

Арбитражный суд Московского округа 12 марта оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций об отказе инвестору игровых зон ООО "Роял тайм групп" в иске к Минфину о взыскании убытков в размере 1,4 млрд рублей и 718,3 млн рублей упущенной выгоды.

В январе 2019 года "Роял тайм групп" подала в Арбитражный суд Татарстана заявление о собственном банкротстве. Размер требований кредиторов составляет 1,5 млрд рублей. Суд 27 августа того же года признал компанию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство.

"Роял тайм групп" была основана в Казани в 2008 году, основным направлением ее деятельности является игорный бизнес. Компания была инвестором и девелопером игорной зоны "Азов-сити", в которую вложила 3,4 млрд рублей. Также сообщалось, что "Роял тайм групп" строит объекты игорной зоны "Янтарная" в Калининградской области.