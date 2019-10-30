В Госдуму внесут законопроект о праве иностранных студентов на подработку в России

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Совете Федерации подготовили и согласовали законопроект о праве иностранных студентов подрабатывать в России. Спикер палаты Валентина Матвиенко выразила надежду, что он будет принят до конца осенней сессии, и студенты смогут подрабатывать, "как это делали все мы".

По ее мнению, этот шаг будет хорошей поддержкой для иностранных студентов и повысит привлекательность российского образования.

Эти заявления спикер сделала на конференции "Соотечественницы и преемственность поколений".

24 октября премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что с 2012 года численность иностранных студентов в российских вузах почти удвоилась (со 165 000 до 280 000). Он призвал вузы принимать еще больше иностранцев.