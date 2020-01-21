Законопроект о праве иностранных студентов на подработку прошел второе чтение

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который упростит иностранным студентам возможности по трудоустройству.

Если законопроект будет принят, он позволит иностранным студентам российских вузов и колледжей с госаккредитацией работать без получения специального разрешения в свободное время, а не только во время каникул, как сейчас. Они смогут работать на основании трудового или гражданско-правового договора.

Авторы поправок - спикеры Думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. По словам Володина, принятие поправок позволит увеличить не менее, чем в два раза, количество иностранных студентов в России. Он напомнил, что такую задачу поставил президент Владимир Путин.