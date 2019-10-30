В Кремле остались довольны разъяснением Верховного суда по амнистии капиталов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удовлетворены разъяснением Верховного суда (ВС) РФ, касающегося запрета на преследование участников амнистии капитала.

Так Песков ответил журналистам в среду на соответствующий вопрос. По его словам, самое главное в данном случае - "это законодательные гарантии". Пресс-секретарь подчеркнул важность того, "чтобы эти гарантии очень четко были прописаны в законе".

Говоря в этом контексте о доверии правоохранительным органам, Песков сказал, что накануне, 29 октября, соответствующие поручения были даны главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Премьер поручил ФСБ и МВД подготовить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам.

"Эта тема на повестке дня. Это вопрос, который не решается в одночасье. Для этого требуется время. Здесь только хочется выразить надежду, что в данном случае и доверие, и инвестклимат будут развиваться только с позитивной динамикой", - заявил Песков.

Ранее в среду стало известно, что президиума ВС РФ принял разъяснения, вводящие категорический запрет на использование для уголовного преследования участников амнистий капитала тех материалов, которые они предоставили в налоговые органы.

"Режим хранения таких сведений и документов, доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы. Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения", - говорилось в тексте разъяснений, с которым ознакомился "Интерфакс".

Президиум Верховного суда разъяснил, что декларации по закону об амнистии капитала не могут являться основанием для возбуждения уголовного дела или доказательствами по делу.

Как сообщалось ранее, на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, которая была подана по закону об амнистии капитала, было возбуждено уголовное дело в отношении совладельца компании "Усть-Луга" предпринимателя Валерия Израйлита, который обвиняется в выводе денежных средств за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга, в том числе основываясь на данных изъятой декларации.