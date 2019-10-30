Из-за видео с избиением девочки в детсаду Ярославля возбудили дело

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после проверки видеозаписи с избиением девочки в детском саду в Ярославле, сообщила "Интерфаксу в среду" официальный представитель СУ СКР по региону Кристина Гузовская.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сейчас проводятся следственные действия.

Ранее в СМИ появилась видеозапись из детского сада №236 Ярославля. На кадрах видно, как во время прогулки дети ногами и руками бьют девочку в розовом комбинезоне. Воспитательница помешала избиению ребенка только спустя несколько минут.