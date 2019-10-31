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В Сочи уволили учителя физкультуры после нападения детей на мальчика с освобождением

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Сочи в школе №13 на уроке физкультуры десятилетние дети избили одноклассника, который был освобожден от занятий. Полиция зарегистрировала жалобу и отдел по делам несовершеннолетних начал проверку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мама пострадавшего Наталья Дробязко рассказала, что ее сына пришлось отвезти в травмпункт, а затем - положить в больницу. По ее словам, больше десяти детей его избили в присутствии учителя. Она написала жалобы в полицию, в управление образования горадминистрации и уполномоченному по правам ребенка.

"Ребенок получил многочисленные ушибы головы, живота, шеи, таза, бедер, голеностопа", - сказала она.

У себя в инстаграме она выложила запись со школьных камер, на которой видно, как мальчик ходит по спортивной площадке, где остальные играют с мячом. На него нападают девочки, которые бьют его ногами по голени, шлепают руками или наступают на ноги. Затем одноклассник сбил его с ног, к нему подбежали девочки и мальчики и начали пинать лежащего.

В управлении образования и науки администрации Сочи уточнили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян принимал у детей нормативы. Мальчик, получивший освобождение от физкультуры, находился на площадки вместе с другими. Между ним и одноклассниками возник конфликт, говорится в ответе на запрос "Интерфакса".

Мавяну объявили выговор за недосмотр. С 29 октября он был уволен, сказали в управлении.

Там добавили, что состояние пострадавшего мальчика - нормальное, его родители не предоставили документов, подтверждающих тяжелые травмы.

Сочи МВД Наталья Дробязко Роберт Мавян Краснодарский край

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