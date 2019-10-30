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Три рыбака утонули в Карелии

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Следствие проводит проверку после гибели троих мужчин на озере Выгозеро в Карелии, сообщает в среду в пресс-служба республиканского управления СКР.

29 октября во время поисковых мероприятий в районе полуострова Сиговец в акватории озера Выгозеро Сегежского района нашли тела 45-, 46- и 49-летнего жителей города Сегежа. Рядом обнаружена затопленная лодка "Сарепта" с подвесным мотором Tohatsu, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчины отправились на рыбалку и числились пропавшими без вести с 28 октября. По версии следствия, рыбаки утонули в результате несчастного случая при плохих погодных условиях: сильном ветре и большой волне.

Карелия

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