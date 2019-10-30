Поиск

Что произошло за день: среда, 30 октября

Отмена саммита АТЭС в Чили, новый фигурант "дела 27 июля" и скандал со сбором отпечатков пальцев у школьников

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Чили отменили проведение саммита АТЭС. Президент страны Себастьян Пиньера заявил, что властям стоит сосредоточиться на разрешении социальных конфликтов на фоне беспорядков, которые унесли жизни 19 человек. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин решил не ехать на саммит АТЭС в Чили 13-14 ноября, но это не связано с беспорядками в Сантьяго.

- "Газпром" получил последнее разрешение на "Северный поток 2". Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны по 164-километровому маршруту.

- Дипмиссии Израиля в России и во всем мире объявили с 30 октября забастовку. Дипломаты таким образом выразили протест против решения Минфина страны об изменении условия финансирования их работы задним числом.

- Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Он впервые превысил рубеж 2900 пунктов за счет ралли бумаг "Газпрома".

- Университет "Синергия" обвинили в сканировании пальцев школьников без согласия родителей. "Коммерсантъ" сообщил о случае, когда сотрудники университета сняли отпечатки пальцев у детей в гимназии №2 в Красногорске, назвав это способом определить их профессиональные навыки, хотя дерматоглифика признана лженаукой. Директор гимназии уже обратился в полицию. Роскомнадзор заявил о пресечении дактилоскопии в рамках проекта Genetic test в 44 регионах и запросе данных о тестировании у "Синергии". Между тем в "Синергии" опровергли сканирование отпечатков пальцев и связь с Genetic test.

- В "деле 27 июля" появился новый фигурант. Это 32-летний Павел Новиков, который, по версии следствия, ударил полицейского по голове во время протестной акции в Москве. Басманный суд получил ходатайство об аресте мужчины.

- Умерла старейшая россиянка. Танзиле Бисембеевой, жившей в селе Исламгазы в Астраханской области, было 123 года. Она была вторым человеком в истории, преодолевшим возрастную отметку в 120 лет.

Новости по теме

Новости

В структурах Пригожина открестились от удаленных из Facebook российских аккаунтов

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Россиян предупредили о телефонных мошенниках, выдающих себя за следователей

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Новикова

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Новикова

Университет "Синергия" опроверг сбор отпечатков пальцев у российских школьников

В Петербурге арестовали пару, выславшую в бытовой технике 15 кг мефедрона

Прожиточный минимум московского пенсионера увеличат до 12,5 тыс. рублей

Прожиточный минимум московского пенсионера увеличат до 12,5 тыс. рублей

Ректор ВШЭ предостерег сотрудников от спорных речей после поста о "клоачном русском"

Роскомнадзор пресек проект с дактилоскопией Genetic test в 44 регионах

СКР возбудил дело о геноциде детдомовцев на Кубани в 1942 году

СКР возбудил дело о геноциде детдомовцев на Кубани в 1942 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');