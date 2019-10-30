Что произошло за день: среда, 30 октября

Отмена саммита АТЭС в Чили, новый фигурант "дела 27 июля" и скандал со сбором отпечатков пальцев у школьников

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Чили отменили проведение саммита АТЭС. Президент страны Себастьян Пиньера заявил, что властям стоит сосредоточиться на разрешении социальных конфликтов на фоне беспорядков, которые унесли жизни 19 человек. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин решил не ехать на саммит АТЭС в Чили 13-14 ноября, но это не связано с беспорядками в Сантьяго.

- "Газпром" получил последнее разрешение на "Северный поток 2". Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны по 164-километровому маршруту.

- Дипмиссии Израиля в России и во всем мире объявили с 30 октября забастовку. Дипломаты таким образом выразили протест против решения Минфина страны об изменении условия финансирования их работы задним числом.

- Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Он впервые превысил рубеж 2900 пунктов за счет ралли бумаг "Газпрома".

- Университет "Синергия" обвинили в сканировании пальцев школьников без согласия родителей. "Коммерсантъ" сообщил о случае, когда сотрудники университета сняли отпечатки пальцев у детей в гимназии №2 в Красногорске, назвав это способом определить их профессиональные навыки, хотя дерматоглифика признана лженаукой. Директор гимназии уже обратился в полицию. Роскомнадзор заявил о пресечении дактилоскопии в рамках проекта Genetic test в 44 регионах и запросе данных о тестировании у "Синергии". Между тем в "Синергии" опровергли сканирование отпечатков пальцев и связь с Genetic test.

- В "деле 27 июля" появился новый фигурант. Это 32-летний Павел Новиков, который, по версии следствия, ударил полицейского по голове во время протестной акции в Москве. Басманный суд получил ходатайство об аресте мужчины.

- Умерла старейшая россиянка. Танзиле Бисембеевой, жившей в селе Исламгазы в Астраханской области, было 123 года. Она была вторым человеком в истории, преодолевшим возрастную отметку в 120 лет.