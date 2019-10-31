"Автодор" назвал цену проезда по трассе Москва-Петербург с ноября

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Стоимость проезда от Москвы до Санкт-Петербурга по новой платной трассе М-11 для легковых автомобилей и мотоциклов с 1 ноября составит 1,82 тысячи рублей в будние дни и 2,02 тысячи рублей - в выходные. Это следует из новой тарифной сетки госкомпании "Автодор", управляющей трассой.

При использовании транспондера в будни по М-11 можно будет проехать за 1,331 тыс. руб., в выходные - 1,494 тыс. руб.

"Будний тариф действует в рабочие дни - с понедельника по четверг включительно. Тариф выходного дня распространяется на все пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни", - поясняет "Автодор".

Ночной тариф действует в период с 1:00 до 5:59, дневной - с 6:00 до 00:59 следующего дня.

Нововведения не распространяются на головной участок трассы М-11 из Москвы до аэропорта "Шереметьево" (км 15 - км 58), там тарифы устанавливает концессионер. Также изменения пока не коснутся поездок по новым 7-му и 8-му этапам.

Ранее в госкомпании сообщали, что с 1 ноября цена проезда по М-11 составит 2,71 тыс. рублей для грузовиков и 3,98 тыс. рублей для автобусов. При использовании транспондера госкомпании проезд будет стоить для грузовиков 2,106 тыс. руб. (на 22,3% дешевле) и 3,188 тыс. руб. (на 20% дешевле) соответственно.

Для среднегабаритных автомобилей выше 2 м, в том числе с прицепом, пикапов, и минифургонов цена проезда от Москвы до Петербурга составит 2,03 тыс. руб., с транспондером "Автодора" - 1,521 тыс. руб. (на 25% дешевле).

Госкомпания сообщала, что движение на всем протяжении платной трассы М-11 "Москва - Петербург" должно открыться до конца 2019 года.

В настоящее время скоростной режим до 110 км/ч установлен на всех платных участках дороги, кроме обхода Вышнего Волочка (258-334 км), где скорость доведена до 130 км/ч. Планируется поэтапно увеличивать скоростной режим до этого уровня на всех участках дороги.

Строительством трассы занимается ООО "Магистраль двух столиц" - консорциум, созданный в июле 2013 года банком ВТБ и Vinci Concessions S.A.S. 18 ноября 2014 года консорциум заключил с РФ в лице ГК "Автодор" концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе скоростной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на участках 543-646 км и 646-684 км общей протяженностью 137,6 км.

В соответствии с концессионным соглашением, консорциум принимает на себя обязательство построить участок автодороги, осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание, а также сбор платы за проезд по участкам, которые будут переданы компании в долгосрочную аренду.

Платная автомагистраль М-11 прокладывается в дополнение к автомобильной дороге М-10 "Россия" по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 км.