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Что произошло за день: четверг, 31 октября

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мужчина зарезал шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара. На месте преступления был задержан 36-летний местный житель. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что дверь злоумышленнику дистанционно открыл охранник. Подозреваемого направят на психолого-психиатрическую экспертизу. По словам следователей, на допросе мужчина вел себя неадекватно.

- В посольстве РФ в Мозамбике удивились информации о гибели пяти россиян. Ранее СМИ сообщили об убийстве граждан России в результате нападения мятежников.

- Первый вернувшийся в Россию бизнесмен из "списка Титова" получил три года колонии за мошенничество. Директора ООО "Торговый дом "ГРИФ" Андрея Каковкина обвинили в хищении 10 млн рублей, принадлежащих ООО "МКТ", в сговоре с другим предпринимателем.

- Директора Физического института имени Лебедева РАН отпустили под подписку о невыезде. Николай Колачевский рассказал, что причиной обыска у него дома и задержания стала поставка в Германию оптических элементов компанией, которая арендовала помещения в ФИАНе.

- В Гонконге из-за протестов началась рецессия. В III квартале ВВП автономии обрушился максимальными темпами с 2009 года. В годовом выражении экономика снизилась на 2,9% после подъема на 0,5% в предыдущем квартале.

- В Пакистане 73 человека погибли в результате пожара в поезде. Причина возгорания - взрыв плитки, которую кто-то из пассажиров использовал для приготовления еды.

- В Японии сгорел замок Сюри XIV-XV веков постройки. Огонь бушевал 11 часов, памятник архитектуры полностью сгорел. Он состоял в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

- На рынке недвижимости в Москве появились рекордно маленькие квартиры. По данным компании "Метриум", в двух новых проектах в районах Западное Дегунино и Нижегородский в продаже появились студии площадью 11,1 кв.м и 11,6 кв.м.

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