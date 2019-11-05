Минюст пояснил, что ликвидация движения "За права человека" означает запрет деятельности

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Подлежащее по решению Верховного суда РФ ликвидации движение "За права человека" не может продолжать свою деятельность вне зависимости, имеет оно регистрацию или нет, пояснили в пресс-службе Минюста России.

"Ликвидация общественного объединения по решению суда означает запрет на его деятельность независимо от факта его государственной регистрации", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс" в ответ на запрос.

Ранее во вторник глава движения Лев Пономарев заявил "Интерфаксу", что движение "За права человека" намерено сохранить свое название, но существовать без юрлица и объединить другие правозащитные и экологические движения, заявил.

"30 ноября будет несколько съездов, будем создавать новую организацию, коалицию структур, которые занимаются защитой прав человека, - гражданские, экологические. Будем существовать без юрлица, как "Голос", - сказал Пономарев "Интерфаксу" во вторник.

Он считает, что "желательно сохранить название, это сейчас обсуждается".

Пономарев добавил, что решение о ликвидации движения будет оспорено.

1 ноября Верховный Суд РФ ликвидировал по ходатайству Минюста движение "За права человека" - одну из старейших правозащитных организаций в стране.

Это вызвало протест среди правозащитников, в том числе членов Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Они высказались в поддержку движения, заявив, что считают его ликвидацию несправедливой.