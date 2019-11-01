Актриса Асмус потребует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российская актриса Кристина Асмус, чей портрет без ее ведома был размещен в рекламных целях на надгробной плите, намерена взыскать с авторов проекта компенсацию за моральный ущерб, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Анатолий Кучерена.

"В настоящее время установлены все лица, причастные к этому инциденту. Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд", - сказал Кучерена.

По его словам, о скандале стало известно после того, как на выставке похоронных услуг на ВДНХ было обнаружено изображение актрисы на надгробной плите. "Одна из компаний, осуществляющих ритуальные услуги, набралась смелости и нахальства и "опубликовала" на похоронном изделии портрет Кристины в качестве демонстрации современных технических возможностей", - отметил адвокат.

Подобное поведение компании, считает он, "является грубейшим нарушением закона", поскольку Гражданский кодекс РФ защищает использование фото россиян без их согласия.

"В настоящий момент мы работаем над текстом иска о возмещении морального ущерба, поскольку действия компании стали потрясением не только для Кристины Асмус, но и ее близких", - сказал Кучерена. В то же время он выразил надежду на досудебное урегулирование данного конфликта.

В ближайшее время, по словам адвоката, будет предъявлена претензия с требованием принести извинения актрисе и выяснена сумма, которую компания готова предложить в качестве компенсации за моральный вред. "Эти деньги в случае их выплаты будут направлены в один из детских домов, либо в помощь больным детям", - добавил Кучерена.

В 75-м павильоне московской ВДНХ проходит выставка ритуальных услуг "Некрополь", на которой экспонируются похоронные принадлежности. На днях посетители заметили на одном из надгробных камней фотографию здравствующей актрисы Кристины Асмус.

По данным СМИ, сначала было заявлено, что появление изображения 31-летней артистки - совпадение, а на фотографии изображен совершенно другой человек. Но когда был предъявлен точно такой же фотоснимок Кристины, версия поменялась: якобы эту фотографию дал им недобросовестный журналист - для того, чтобы проверить работу гравировального станка.

Кристина Асмус (настоящая фамилия Мясникова) наиболее известна зрителям по съемкам в российском комедийном сериале "Интерны". Также снималась в фильмах "Елки", "Zолушка", сериале "Синдром дракона" и других проектах. Муж - актер и юморист Игорь Харламов.